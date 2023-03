Der Palmsonntag und seine Bedeutung

Hallo Kinder, an diesem Sonntag, 2. April, ist Palmsonntag. Ihr habt bestimmt schon einmal von diesem Tag gehört, aber wisst ihr noch, was es damit auf sich hat? Kein Problem, ich erzähle es euch!

Der Palmsonntag ist ein Feiertag im Christentum. Er ist der sechste und letzte Sonntag der Fastenzeit und der Sonntag vor Ostern. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, in evangelisch-lutherischen Kirchen auch Stille Woche genannte.

Die Christen feiern an Palmsonntag den Einzug von Jesus in Jerusalem. Im Matthäus- und Johannes-Evangelium wird beschrieben, wie die Bevölkerung von Jerusalem Jesus, der auf dem Esel in die Stadt reitet, mit Palmzweigen willkommen heißt. Seit dem Mittelalter spielen die Gläubigen dieses Geschehen nach.

Warum Palmzweige am Palmsonntag? Gesegnete Palmzweige erinnern daran, dass die Christen Jesus in ihrem Leben als König annehmen. Die Zweige bleiben da bis zum nächsten Aschermittwoch. Häufig werden sie dann verbrannt und mit der Asche den Gläubigen ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet.

Welche Bedeutung hat das Aschekreuz? Die Asche erinnert an die Vergänglichkeit des Menschen. Zugleich ist sie ein Symbol, dass Altes abgelegt werden muss, um Neues zu erlangen. Mit dem Aschekreuz auf der Stirn bekennen sich Christen in ihrem Glauben dazu, dass der Tod nicht der Sieger, sondern der Anfang eines ewigen Lebens bei Gott ist. Euer Fred vad