Das Leben nach der Schule

Bergstraße. Liebe Kinder, habt ihr euch schon gefragt, was ihr nach der Schule machen wollt? Es gibt sehr viele verschiedene Berufe, über die man sich informieren kann. Zum Beispiel beim Ausbildungs- und Studieninformationstag in der Heinrich-Metzendorf-Schule. Zusätzlich stellte der Kreis Bergstraße zur Unterstützung bei der Ausbildungssuche eine neue digitale Plattform im Internet vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer beispielsweise Bäcker werden möchte, beginnt eine Ausbildung in der Bäckerei und fängt dort an zu arbeiten, um den Beruf zu lernen. Das Wissen, das man dafür benötigt, lernt man in der Berufsschule. Die Berufsschule ist der zweite Teil der Ausbildung. Es wird an zwei Orten gelernt: im Betrieb, zum Beispiel in der Bäckerei, und in der Schule.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Teilweise gibt es dort auch Fächer, die man schon vorher an der Schule hatte – wie Sport, Englisch oder Deutsch. Es gibt auch Fächer, die genau auf den Beruf abgestimmt sind. Kaufleute lernen zum Beispiel, wie man Rechnungen schreibt und ein Geschäft führt.

Berufsschulen unterscheiden sich durch die Art der Berufe, nicht durch bestimmte Abschlüsse. Lernt man einen technischen Beruf besucht man eine technische Berufsschule. Lernt man einen sozialen Beruf besucht man eine Berufsschule, die sich auf Soziales spezialisiert hat. fw/ad