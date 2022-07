Dachstuhl von Wohnhaus gerät in Brand - fünf Verletzte

Frankfurt. Im Stadtteil Frankfurt-Gallus sind am Mittwochabend bei einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus fünf Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien drei Feuerwehrleute und zwei Bewohner des Hauses, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits der gesamte Dachstuhl mit einer Länge von 25 Metern in Flammen.

Das Feuer griff in der Folge auch auf mehrere Nachbarhäuser über. Bis in die Nacht hinein wurden mit einer Brandwache Glutnester überwacht und gelöscht. Am Mittwochmorgen überprüften Feuerwehr und Polizei den Brandort erneut. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus.