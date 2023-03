Briefmarken bringen Briefe ans Ziel

Liebe Kinder, wenn ihr eure Freunde oder Familie erreichen wollt, dann langt ein Griff zum Smartphone und ihr könnt sie anrufen oder einfach eine Nachricht schicken. Eine andere Möglichkeit ist das Verschicken einer Postkarte oder eines Briefes. Und damit die Karte auch ankommt, braucht ihr eine Briefmarke.

Eine Briefmarke ist ein kleines Stück Papier, die man auf die Postkarte oder den Briefumschlag klebt. Manche funktionieren wie Aufkleber und haben eine klebrige Seite, andere muss man erst feucht machen, damit sie kleben bleiben.

Man braucht die Briefmarke, da das Verschicken eines Briefes Geld kostet. Ihr bezahlt damit quasi die Arbeit der Post, die den Brief dorthin bringt, wo er hin soll. Ein normaler Brief kostet 80 Cent. Also klebt man eine Briefmarke darauf, die 80 Cent wert ist. Auf der Briefmarke steht nämlich immer drauf was sie kostet.

Je größer und schwerer ein Brief wird, desto mehr kostet dann auch das Verschicken und desto mehr Briefmarken müssen darauf geklebt werden.

Neben dem Preis sind auf Briefmarken auch oft verschiedene Bilder zu sehen. Zum Beispiel berühmte Menschen, Orte oder Städte. Die Stadt Lindenfels hat jetzt zum Beispiel auch eine besondere Briefmarke bekommen. fw