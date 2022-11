Brand in Wohnunterkunft

Heppenheim. Am Donnerstagabend kam es zu einem Brand in einer Wohnunterkunft in der Briefelstraße in Heppenheim, woraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen wurden. Gegen 17.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge soll dieser in einer Wohnung im Dachgeschoss der Unterkunft ausgebrochen sein, heißt es von Seiten der Polizei. Die schnell am Einsatzort eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Alle Bewohner der Unterkunft hatten sich laut Polizei rechtzeitig nach draußen in Sicherheit gebracht, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt wurde. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine verlässlichen Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe gemacht werden.

