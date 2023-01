Bischof folgt Wagner im JU-Vorsitz

Bergstraße. Die Delegiertenversammlung der Jungen Union (JU) Bergstraße stand im Zeichen mehrerer Wechsel im Vorstand und eines emotionalen Abschieds. In ihrem Rechenschaftsbericht erinnerte die seitherige Vorsitzende Katharina Wagner an einen „bunten Mix an inhaltlichen Veranstaltungen“ in diesem Jahr, wie einer Sommertour zum Thema „Glaubensgemeinschaften“ oder soziale Projekte, wie eine Aktion zur Blutspende und einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Tierheim Heppenheim inklusive einer Spende. Gemeinschaftsstärkende Veranstaltungen kamen ebenfalls nicht zu kurz.

Wahlkampf im Fokus

Im Bericht wurde weiterhin die inhaltliche Arbeit der jungen Christdemokraten deutlich. Sie erhoben ihre Stimme gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bei einer gemeinsam mit anderen Jugendparteien organisierten Demonstration.

„Auch in der CDU-Fraktion im Bergsträßer Kreistag brachten sich die jungen Abgeordneten aktiv ein und übernehmen zentrale Rollen“, schreibt die JU in einem Bericht über die Versammlung. Deutlich sei dies zudem im Grußwort des Fraktionsvorsitzenden Thorsten Volkert geworden. Minutenlanger, stehender Applaus folgte, nachdem Wagner erklärte, nicht mehr zu kandidieren: „Es war mir eine große Freude, eure Vorsitzende zu sein. Dass unsere Arbeit so erfolgreich war, ist uns nur als Team gelungen.“

Die 28-jährige Juristin im Referendariat führte den Kreisverband seit 2018 an. Ihr Engagement würdigten Bundestagsabgeordneter Michael Meister, die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz und Vertreter aus JU-Bundes- und Landesvorstands in ihren Grußworten. Der bisherige Stellvertreter Moritz Bischof wurde einstimmig zum Vorsitzenden der Bergsträßer JU gewählt. In seiner Rede stellte er den anstehenden Wahlkampf für den Landtag im Herbst 2023 in den Fokus. Ziel sei es, beide Wahlkreismandate direkt zu gewinnen.

Besonders stolz sind die politischen Nachwuchskräfte, dass die seitherige Vorsitzende Wagner zur Ersatzkandidatin von Birgit Heitland im Wahlkreis 55 gewählt wurde. Alexander Bauer rief in seinem Grußwort zum gemeinsamen Wahlkampf auf: „Es macht einen Unterschied, wer in Wiesbaden regiert.“

In vielen Parlamenten vertreten

Ein weiteres Ziel der Jungen Union sei es, die starke inhaltliche Arbeit kommunal und in den eigenen Gremien fortzusetzen. „Wir haben viele JUler in kommunalen Parlamenten. Das müssen wir nutzen und Politik für uns, die junge Generation, machen“, sagt Bischof. Der 20-jährige Bensheimer hob ebenfalls die Bedeutung von Teamarbeit hervor.

So wurde der Vorstand durch Anna-Lena Trares aus Heppenheim und dem Viernheimer Sven Kaempf als stellvertretende Vorsitzende erweitert. Der weitere Vorstand besteht aus Pierre-Olivier Denise (Schriftführer), Laurenz Biehl (Mitgliederbeauftragter), Axel Spieß (Geschäftsführer), Schatzmeister Mario Helfrich und die Beisitzer Benedikt Gärtner, Jennifer Helfrich, Tobias Krämer, Leo Lamok, Jannis Schneider und Mika Willwohl.

Nach einer emotionalen Verabschiedung der ausgeschiedenen Mitglieder beendete der neue Vorsitzende Bischof die Kreisdelegiertenversammlung: „Ich freue mich auf die kommende Zeit mit einem großartigen Team.“ red