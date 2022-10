Bewegend, bunt: Bollywood

Nächstes Jahr soll in Birkenau ein neuer Bollywood-Film gedreht werden. So lautet der Name der indischen Filmindustrie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Indien ist das siebtgrößte Land der Welt, daher ist es nicht verwunderlich, dass dieses Land auch viele Filme produziert. Der Name „Bollywood“ setzt sich aus „Hollywood“, dem Namen der amerikanischen Filmindustrie, und der indischen Großstadt Bombay zusammen.

Fred Fuchs © MM

Hier bei uns in Deutschland sind die amerikanischen Filme viel bekannter als die indischen. Doch besonders in ihrem Heimatland kommen diese Filme gut bei den Zuschauern an. Die Themen der Filme sind meist sehr ähnlich. Oftmals werden Liebesgeschichten erzählt, die auch viel Action beinhalten. In den Filmen geht es meist um Liebe, Gefühle, Schmerz und Beziehungen. Die Emotionen der Darsteller werden mit singenden und tanzenden Schauspielern stärker zum Ausdruck gebracht, damit die Zuschauer die Handlung besser nachempfinden können. Du kannst dir diese Filme als eine Mischung zwischen dem Animationsfilm „Die Unglaublichen“ und dem Disney-Film „Cinderella“ vorstellen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Film Bollywood ist zurück im Kreis Bergstraße Mehr erfahren Orkan, Hurrikan, Tornado 5 Fakten über Stürme, die Sie kennen müssen Mehr erfahren

Die Schauspieler fallen besonders durch ihr Aussehen auf, da sie vor allem bunte Kleider und Trachten tragen. Das kannst du dir so vorstellen, dass die Darsteller ungefähr aussehen wie Prinzessin Jasmin aus dem Film Aladdin. ad