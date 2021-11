Bergsträßer Bühnenprogramm in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Theater für Kinder von 5 bis 10 Jahren gibt es am morgigen Mittwoch (10.), ab 16 Uhr: Die Stromer zeigen das Stück „Die rote Prinzessin“. AmFreitag (12.), 20 Uhr, folgt Comedy mit Text, Musik und Gesang: Liza Kos präsentiert ihr Programm „Intrigation“. Und am Samstag (13.), 20 Uhr, spielt die Formation Nid de Poule Chansons, die laut Ankündigung vor allem vom Gypsy-Swing-Stil, aber auch von Pop und Rock ’n’ Roll beeinflusst sind (Karten-Info: Telefon 06251(1008-16).

Saalbau Heppenheim

Zwischen Klassik, Jazz und Balkanmusik hat sich das deutsch-serbische Quartett Uwaga eingenistet. Das Konzert am Freitag (12.) beginnt um 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Gossini Heppenheim

„Aber witzig“ heißt das aktuelle Programm des Kabarettisten HG. Butzko. Zu erleben ist es am Samstag (13.), ab 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Die Komödie „Das perfekte Geheimnis“ ist am heutigen Dienstag (9.), 20 Uhr zu sehen. Es gastiert eine Produktion des a-gon-Theaters (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). An Kinder ab 5 Jahren richtet sich das Stück „Käpt’n Knitterbart und Mee(hr)“, das das Figurentheater Eigentlich am Sonntag (14.) ab 11.30 Uhr und ab 15 Uhr zeigt. Für diese beiden Vorstellungen sind Eintrittskarten nur an der Tageskasse erhältlich.

Kirche Sankt Georg Bensheim

Die Sinfonie Nr. 4 von Schubert und das Requiem Nr. 1 von Cherubini sind am Sonntag (14.) ab 17 Uhr zu hören. Es spielen und singen die Kammerphilharmonie Weinheim und der Chor ars musica (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 6101).

Musiktheater Rex Bensheim

Die Metallica-Coverband Sacarium gastiert am Freitag (12.), 20.30 Uhr. Am Samstag (13.), 20.30 Uhr, spielt die Coverband Bounce Songs von Bon Jovi (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Kabarett mit Michael Krebs und seinem Programm „#be your selfie“ steht am Donnerstag (11.), 20.30 Uhr, auf dem Programm. Und am Freitag (12.) bewegen sich Georgette Dee & Terry Truck bei ihren „Nachtgesängen – From Dusk Till Dawn“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Mehrzweckhalle Einhausen

Das Kikeriki-Theater mit seinem Narrenspektakel „Siegfrieds Nibelungenentzündung“ ist am Samstag (13.), 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle zu erleben. Eintrittskarten sind ausschließlich über das Bürgerbüro im Rathaus erhältlich. hol/BILD: Die Stromer/Torsten Silz/Alvise Predier/Sven Hagolani/Arnold Morascher/Veranstalter

