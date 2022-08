Bergsträßer bei Kirchenkonferenz

Bergstraße. Rund 4000 Delegierte von Kirchen aus aller Welt werden von morgen (Mittwoch) an bis zum 8. September an der elften Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe teilnehmen. Eine Gruppe des Evangelischen Dekanats Bergstraße wird das internationale Kirchentreffen für einen Tag besuchen. Umgekehrt werden rund 50 Kirchenvertreterinnen und -vertreter aus verschiedenen Ländern für einen Tag an die Bergstraße kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Erwartungen an das internationale Christentreffen sind hoch. Der Pfarrer für Ökumene und Mission im Evangelischen Dekanat Bergstraße, Tilman Pape, hofft, dass nach den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie die Delegierten bei der Vollversammlung noch stärker als bisher die Notwendigkeit erkennen, über alle Grenzen hinweg an einem Strang zu ziehen. „Ich hoffe, es wird ein starkes und mächtiges Signal von Karlsruhe ausgehen: Christen setzen sich weltweit ein für ein Leben in Würde für alle Menschen, ein Leben im Einklang mit der Natur, ein Leben im Frieden und ohne Gier. Und so werden – so hoffe ich – die Christen mit gutem Beispiel voran gehen und sich fröhlich und machtvoll gegen den Klimawandel zur Wehr setzen ebenso gegen Armut und Krieg.“

Am 2. September wird eine Gruppe von Bergsträßer Geistlicher sowie Dekanatsmitarbeiter die Vollversammlung besuchen. Einen Tag später werden bei einer Exkursion an die Bergstraße rund 50 Delegierte aus aller Welt sich in Bensheim über das Konfessionskundliche Institut sowie die Christoffel Blindenmission informieren. red