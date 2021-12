Aus Nikoläusen süße Geschenke machen

Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber obwohl ich sehr gerne Süßigkeiten esse, komme ich in der Adventszeit immer nicht hinterher. Ich habe zum Beispiel von einigen Schulfreunden Nikoläuse geschenkt bekommen – vielleicht kennt ihr diese Aktion auch, die an den Bergsträßer Schulen alljährlich veranstaltet wird?! Da kann man bei der Schülervertretung für seine Freunde Nikoläuse bestellen und die SV liefert die dann am Nikolaustag aus.

Auf der Suche nach einer Idee, was ich nun mit der Schokolade anstellen kann, um sie nicht selbst zu essen, bin ich mit meinem Papa auf ein äußerst leckeres Schokocrossies-Rezept gestoßen. Das habe ich ausprobiert und schmackhafte Geschenke für andere gemacht, die mir so beim Süßigkeiten-Essen helfen.

Fred Fuchs © MM

Da wir ein Küchengerät namens „Thermomix“ zuhause haben, habe ich mir dafür ein Rezept herausgesucht – aber es funktioniert auch ohne so einen „Wunderkessel“.

Aber aufgepasst: Ich habe das gemeinsam mit meinem Papa gemacht, das kann ich euch beim Umgang mit Küchengeräten wie Mixer oder Küchenherd auch nur ganz dringend ans Herz legen! Aber nun zum Rezept (die Thermomix-Angaben in Klammern):

Ihr braucht 190 Gramm Cornflakes, zwei Würfel Palmin-Kokosfett, 500 Gramm Schokolade und 50 Gramm ganze Mandeln.

Die Mandeln müsst ihr mahlen (10 Sekunden / Stufe 7 / umfüllen). Anschließend die Schokolade und das Palmin zerkleinern (10 Sekunden / Stufe 7), die Masse schmelzen (4 Minuten / 50 Grad / Stufe 3). Jetzt kommen Cornflakes und gemahlene Mandeln hinzu (1 Minute / Linkslauf / Stufe 2 / mit Spatel verrühren). Aus der Masse kleine „Häufchen“ formen und trocknen beziehungsweise erkalten lassen.

Also ich finde: Diese Schokocrossies schmecken sehr lecker – fast schon zu lecker, um sie zu verschenken…