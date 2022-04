Nach dem 40-jährigen Bestehen des Theaters Mobile in Zwingenberg, das im Jahr 2020 gefeiert wurde, feiert nun das Mobile-eigene Tanztheater-Ensemble seinen 40. „Geburtstag“ – und zwar mit einer neuen Eigenproduktion: „Saligia – die Sieben Todsünden“, so der Titel des Stücks, feiert am 7. Mai, Samstag, 20 Uhr seine Premiere. In einer Pressemitteilung heißt es:

Im Jahr 1982 hatte das

...