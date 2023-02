Zwingenberg: Osterkerze wird gestaltet

Zwingenberg. „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben“, heißt es im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Vers 12.

Unter anderem an diese Worte Jesu erinnern die Osterkerzen in den christlichen Kirchen. Jedes Jahr in der Osternacht wird auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg eine neue Osterkerze angezündet, die die Gemeinde das Jahr über bis zur nächsten Osterfeier begleitet.

An zwei Abenden im März will man sich in diesem Jahr intensiver mit der Osterkerze beschäftigen. Zunächst sollen die Teilnehmer sich mit Bedeutung und Motiven von Osterkerzen auseinandersetzen, an einem zweiten Abend will man sich dann daran machen, gemeinsam die Osterkerze für die Kirche zu gestalten.

Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt zum Mitdenken, Mithören und Mitgestalten ein. Termine sind der 7. und der 14. März, jeweils dienstags, Beginn ist beides Mal um 19 Uhr.

Beide Termine finden im Evangelischen Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22) statt. Selbstverständlich können die beiden Abende auch getrennt besucht werden. red