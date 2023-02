Misereor-Fastenaktion blickt nach Madagaskar

Bensheim. Alljährlich lädt das katholische Hilfswerk Misereor mit seiner Fastenaktion dazu ein, zwischen Aschermittwoch und Ostern den Blick auf die Länder des globalen Südens zu richten. Die Aktion bietet Einblicke in die Lebenswelt der Menschen sowie in die Entwicklungszusammenarbeit, die gemeinsam mit Partnerorganisationen in zahlreichen Ländern Afrikas und des Nahen Ostens, Asiens und Ozeaniens, Lateinamerikas und der Karibik stattfindet, und sie ruft zu Spenden auf für die Unterstützung dieser Aktivitäten.

Mit dem diesjährigen Leitgedanken „Frau. Macht. Veränderung.“ macht Misereor darauf aufmerksam, dass Frauen weltweit Motoren und Inspiratorinnen von sozialen und ökologischen Veränderungen sind und so entscheidend am gesellschaftlichen Wandel mitwirken. Das Hilfswerk richtet seinen Blick dabei vor allem auf Madagaskar und stellt Projekte zur Stärkung von Frauen in dem Inselstaat vor, insbesondere im Bereich der Schulbildung und Weiterbildung.

Künstler Emeka Udemba vor dem Hungertuch. © Misereor

Im Blickpunkt der Fastenaktion steht außerdem das neue Hungertuch, das der Künstler Emeka Udemba gestaltet hat. Seine knapp drei mal zwei Meter große Collage zeigt die Erdkugel, die vier Händen zu entgleiten droht.

Die katholischen Kirchengemeinden des Pastoralraums Bensheim-Zwingenberg und der Weltladen Sankt Georg unterstützen das Anliegen von Misereor und laden zu verschiedenen Veranstaltungen rund um die Fastenaktion ein.

Dazu gehört auch in diesem Jahr wieder ein Solidaritätsessen am Sonntag, 26. März, für das der Weltladen eine Kochbox mit einem Rezept und den Zutaten für die vegetarische Variante des madagassischen Nationalgerichts „Ravitoto“ anbietet. Die Kochbox kann bis 11. März telefonisch oder per Email vorbestellt werden: Telefon 06251/66730, E-Mail info@weltladen-bensheim.de. Die Kochboxen können dann am 24. oder 25. März im Weltladen (Am Wambolter Hof 7) abgeholt werden.

Unter dem Motto „Was ist uns heilig?“ wird Gemeindereferentin Sabine Eberle am 8. März um 20 Uhr in der Kirche Sankt Laurentius den Blick auf das Hungertuch richten und damit auch auf zentrale Fragen der Welt, der Kirche und des eigenen Lebens. Dieser Abend ist Teil der Veranstaltungsreihe „Freiraum“, die zwischen 1. März und 5. April jeden Mittwochabend um 20 Uhr in der Kirche Sankt Laurentius stattfindet.

Am Freitag, 17. März, wird das Anliegen der Fastenaktion in einem Kreuzweggebet aufgegriffen, zu dem die Verantwortlichen um 19 Uhr ebenfalls nach Sankt Laurentius einladen.

„Party mit einer Leiche“

In Kooperation mit dem Hospiz-Verein findet am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr im Seminarraum des Hospizvereins (Am Wambolterhof 3) unter der Überschrift „Party mit einer Leiche“ ein Themenabend zum Totengedenken auf Madagaskar statt.

Im ganzen Pastoralraum Bensheim-Zwingenberg wird in den Gottesdiensten am 25. und 26. März die Fastenaktion thematisch im Mittelpunkt stehen und es werden kleine Solibrote gegen eine Spende zugunsten von Misereor abgegeben. Die Aktion Solibrot wird auch von einigen Bäckereien unterstützt, die während der Fastenzeit Spendenboxen aufstellen, die beim Brotkauf zu einer Spende einladen.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen rund um die Fastenaktion sind in einem Flyer zusammengefasst, der in den Kirchen ausliegt, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red