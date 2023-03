Weinbau-Vortrag in Zwingenberg verschoben

Zwingenberg. Der Landschaftspflegeverein „Alte Burg“ weist auf die Verschiebung eines Termins im Rahmen seiner Vortragsreihe hin. Die Veranstaltung mit Professorin Ilona Leyer und Vera Wersebeckmann vom Institut für Angewandte Ökologie der Hochschule Geisenheim mit dem Thema „Querterrassierung im Steillagenweinbau - ein ökologischer Blick in den Weinberg“ musste um eine Woche verschoben werden. Der Vortrag findet nicht am morgigen Donnerstag (23.), sondern am 30. März, ebenfalls Donnerstag, statt. Nicht verändert haben sich Veranstaltungsort und Uhrzeit: Der Vortrag im Diefenbachsaal des Bunten Löwen beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red

