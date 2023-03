Vortrag über Heinrich Metzendorf in Bensheim

Bensheim. Anlässlich des 100. Todestages in diesem Jahr steht der zweite Vortrag zum „Baumeister der Bergstraße“ am Donnerstag (16.) um 19 Uhr an.

Im Museum Bensheim widmet sich der Metzendorf-Experte Prof. Frank Oppermann der Baukunst des Architekten. Ein wichtiges Element in der Metzendorfschen Architektur ist der Bezug seiner Häuser zu den umgebenden Gärten und vor allem zur Landschaft.

So platziert er beispielsweise am Kirchberg in Bensheim oder auch am Maiberg in Heppenheim die Villen in spannungsreichem Abstand zueinander und lässt den Außenraum wirken. Mit teilweise verbindenden Elementen schafft er außerdem Häuserzeilen, „durch die der Hang hindurch fließt“.

Oppermann, Vorsitzender der Metzendorf-Gesellschaft und pensionierter Professor für Baugeschichte, würdigt darüber hinaus anhand ausgewählter Gebäude das Gesamtwerk des Architekten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. ps