Theater Mobile in Zwingenberg: Swing-Klassiker im Stil der 60er

Zwingenberg. Das Theater Mobile weist auf ein Konzert von Johnny and The Jonettes hin – die drei bezaubernden Damen in Begleitung von sechs charmanten Herren gastieren am 23. April, Samstag, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) mit ihrem Programm „Keep on Swinging“. Die Mobilisten versprechen: „Wer Lust dazu hat, einen gepflegten, hochmusikalischen und unterhaltsamen Abend ,alter Schule’ mit unklarem Ausgang zu erleben, der ist bei Johnny and The Jonettes genau richtig.“

Bei den Damen des Ensembles handelt es sich um die Sängerinnen Katja Faulhaber (Alt), Susanne Brell (Sopran I) und Barbara Dunn (Sopran II), die Herren-Riege setzt sich zusammen aus John Dunn (Gesang, Gitarre) und den Band-Mitgliedern Jörg Mühlhaus (Kontra-Bass), Frank Bangert (Klavier), Sven Hofmann (Schlagzeug), Claus Weyrauther (Klavier) sowie Wolf Dobberthin (Saxofon, Klavier).

Das musikalische Repertoire umfasst dabei Swing-Standards wie „Sing, Sing, Sing“, „Bei mir bist Du schön“ oder „Take Five“, „Fly me to the moon“, „Boogie Woogie Bugle Boy“ und andere mehr, macht aber auch vor Klassikern der 50er und 60er Jahre („Mr. Sandman“, „Blue Moon“, „Down Town“) und fetzigen Soul-Nummern wie „Chain of Fools“ nicht halt.

In der Ankündigung heißt es: „Hier ist alles möglich! Hohe Töne und platte Witze, große Gesten und kleine Pannen. Drei Damen, die es meisterlich verstehen ihre Stimmen im Close-Harmony-Stil der Andrews Sisters zu vereinen und die zeitlosen Klassiker aufleben zu lassen: Fliegen sie mit dem Trio zum Mond, begeben sie sich auf eine sentimentale Reise, warten sie auf den Sandman oder lassen sie im Ritz anschreiben – anything goes!“

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/1008-16) sowie auf der Webseite der Mobilisten. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet. Infos zum Thema Pandemie werden auf der Website des Theaters bekanntgegeben. red