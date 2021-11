Schwere Jungs und leichte Mädchen in Zwingenberg

Zwingenberg. Das Theater Mobile weist auf ein Gastspiel von Aurora de Meehl hin, die an diesem Freitag, 5. November, 20 Uhr, mit ihrem Programm „Dicke Luft in Tapperware Falls“ auf der Bühne im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts stehen wird. In einer Mitteilung heißt es:

„Aurora de Meehl – nach eigenen Angaben eine ,Symbiose aus Wasserbett und Diskokugel’ – entführt das Publikum mit dem Programm ,Dicke Luft in Tapperware Falls’ in den sehr wilden Wilden Westen. Denn seit frühester Jugend, die ja noch nicht lange zurückliegt, begeisterte sie sich für rauchende Colts, Feuerwasser, schwere Jungs und leichte Mädchen. Sie erzählt von Ihrer Ur-ur-ur-ur-ur-urgroßtante Dorothea-Auguste de Meehl, die in den Wilden Westen auswanderte und dort unter dem Namen ,Dirty Doris Danger’ zu unrühmlicher Berühmtheit gelangte. Dazu singt sie Perlen der hessischen Country-Musik und bedient alle Klischees, die man durch Karl May, Calamity Jane und Ben Cartwright kennt. Begleitet wird sie von ihrem ihr stoisch ergebenen Ehegatten ,Billy the Schmidt’, der auch dieses Mal wieder schneller spielt als sein Schatten!“

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Tel. 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Der Eintritt ins Theater Mobile ist sei November nur für Besucher möglich, die gemäß der 2 G-Regel nachweislich geimpft oder genesen sind. red

