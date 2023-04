Rentnerpaar lässt sich Bankdaten entlocken

Alsbach-Hähnlein. Unter dem Vorwand, dass von ihrem Konto betrügerisch Abbuchungen vorgenommen worden seien, entlockten Betrüger in einem Telefonat einem Rentnerehepaar aus dem rhein-pfälzischen Martinstein Ende März die PIN und die TAN zu ihrem Bankkonto.

Dies berichten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidiums Südhessen jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die Tatverdächtigen sollen sich als Bankangestellte ausgegeben haben, um das Vertrauen des Ehepaares zu gewinnen. Mit den erlangten Daten überwiesen die Täter 9500 Euro von dem Konto des Ehepaares auf ein Konto eines 20-jährigen Mannes.

Noch am selben Abend hob der 20-Jährige 2500 Euro von seinem Konto ab. Im Anschluss beschwerte er sich bei den Bankangestellten in Alsbach-Hähnlein, dass er nicht mehr Geld auf einmal abheben könne und entfernte sich aus der Bank. Die Bankmitarbeiter überprüften daraufhin das Konto des Mannes, wobei sie einen ungewöhnlichen Geldeingang in Höhe von 9500 Euro von dem Konto des genannten Ehepaares feststellten.

Aufmerksame Angestellte

Am Morgen des nächsten Tages erschien der 20-jährige Mann in Begleitung eines weiteren Tatverdächtigen erneut in der Bank. Die beiden Männer versuchten wieder, die übrigen 7000 Euro von dem Konto abzuheben.

Die aufmerksamen Bankangestellten alarmierten sofort die Polizei. Vor Ort konnten die Polizisten die beiden Männer vorläufig festnehmen. Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelte es sich um einen 25-jährigen Mann.

Im Laufe der Ermittlungen ergab sich der Hinweis auf einen dritten Tatverdächtigen, der die abgehobenen 2500 Euro erhalten haben soll. Dabei handelt es sich um einen 27-jährigen Mann, der wenig später auf der Polizeidienststelle erschien, um den 25-jährigen Tatverdächtige abzuholen.

Gegen den 27-jährigen Mann lag nach Angaben der Polizei wegen anderer Taten ein offener Haftbefehl vor, der sogleich vollstreckt wurde.

Nach der Vorführung vor dem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen dauern an.

Tipps der Polizei

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei wichtige Tipps:

Geben Sie niemals ihre PIN oder ähnliche persönliche Informationen heraus.

Echte Bankmitarbeiter werden Sie nicht anrufen und nach ihren TAN und PIN-Nummern fragen.

Legen Sie bei dem geringsten Zweifel auf und rufen die Polizei an.

Prüfen Sie ihre Kontoauszüge regelmäßig auf ungewöhnliche Buchungen. pol