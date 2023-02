Das Theater Mobile weist in einer Pressemitteilung auf zwei Veranstaltungen am ersten März-Wochenende hin.

Am 3. März, Freitag, tritt Matthias Jung um 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgericht auf. Wer hat Teenager in der Pubertät? Wer war selbst mal Teenager in der Pubertät? Und wer ist der Meinung, dass sich der Mann immer noch in der Pubertät befindet? Wer sich mit diesen Themen

...