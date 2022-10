Martinsumzug in Rodau

Rodau. Der Städtische Kindergarten Rodau lädt zur Teilnahme am traditionellen Martinsumzug ein, der am 11. November, Freitag, stattfindet. Der Martinsumzug startet mit musikalischer Begleitung um 17 Uhr am Kindergarten (Waldstraße 2), führt anschließend über die Hauptstraße bis zum Dorfplatz und endet am Sportplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sportplatz wiederum werden die Teilnehmer dann vom Verschönerungsverein Rodau (VVR) am Martinsfeuer erwartet. Der VVR wird dort Speisen und Getränke verkaufen. Auch wird wieder eine Martinsgans verlost. Sankt Martin wird mit seinem Pferd den Umzug anführen.

„Auf gesangsfreudige Kinder und Eltern und auf ein gemütliches Martinsfest freuen wir uns sehr. Gerne können Sie Freunde und Verwandte mitbringen“, schreibt das Rodauer Kindergartenteam unter der Leitung von Simon Pfaff abschließend in der Einladung. red