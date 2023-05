Jugenheimer Freibad öffnet am 12. Mai

Jugenheim. Am Freitag, 12. Mai, startet um 8 Uhr die Saison im Jugenheimer Freibad. Ab dann können die Besucher wieder regelmäßig ihre Bahnen ziehen oder eine kleine Auszeit auf der Liegewiese genießen. Geöffnet hat das Freibad montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. Dauerkarten sichern kann man sich bereits ab dem 8. Mai direkt an der Freibadkasse. Der Dauerkartenvorverkauf ist vom 8. bis zum 10. Mai von 8 bis 16 Uhr sowie am 11. und 12. Mai von 11 bis 19 Uhr möglich. Mit einem neuen Service geht das Freibad in dieser Saison an den Start: Bezahlen lässt sich an der Kasse nicht mehr nur mit Bargeld, sondern auch mit der EC-Karte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Dauerkarten für Erwachsene kosten mit der neuen Saison 140 Euro sowie für Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche 60 Euro. Dauerkarten für eine halbe Saison werden nicht mehr angeboten, weil die Nachfrage dafür zu gering war. Die Preise für die Einzel- sowie Zehnerkarten wurden ebenfalls angepasst: Erwachsene zahlen jetzt 6 Euro für die Einzelkarte und 50 Euro für die Zehnerkarte, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro für die Einzelkarte und 20 Euro für die Zehnerkarte.

Das Jugenheimer Freibad ist jetzt ein Nichtraucherbad: Das Rauchen ist nur noch in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich gestattet. Kürzlich wurden die alten Spinde und Garderoben im Freibad abgebaut. Der Ersatz stammt aus dem mittlerweile abgerissenen Schwimmbad in Pfungstadt. Die Gemeindeverwaltung hat die noch gut erhaltenen Spinde und Garderoben gekauft, den Einbau hat der Schwimmbadverein übernommen. Fertiggestellt werden soll im Mai außerdem noch der Sonnenschutz, der dem Aufsichtspersonal auf der Brücke zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich künftig zur Verfügung steht.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freibad Im Lorscher Freibad startet der Vorverkauf für Dauerkarten Mehr erfahren

Die Freibadsaison in Jugenheim geht in diesem Jahr vom 12. Mai bis zum 10. September. red