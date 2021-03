Zwingenberg. In Zwingenberg heißt die alljährlich stattfindende Müllsammelaktion der Kommune „Sauberhaftes Zwingenberg“ in Anlehnung an die Landesinitiative „Sauberhaftes Hessen“, in der Nachbargemeinde Alsbach-Hähnlein wird Jahr für Jahr die Aktion „Sauberer Wald und Flur“ aufgelegt – und an eben der hat sich der Verein der Hundefreunde Zwingenberg, Alsbach und Umgebung jetzt erneut beteiligt. Dazu schreibt Pressewartin Katharina Mittag:

AdUnit urban-intext1

„Der Frühling steht in den Startlöchern und lockt mit milden Temperaturen. Viele Menschen folgen diesem Ruf und sind in diesen Tagen auf den Wegen durch Feld und Wald anzutreffen. Leider hat diese Freizeitbeschäftigung auch immer Begleiterscheinungen: Abfall wird oft achtlos weggeworfen. Wind und Wetter verteilen dann Papier, Plastik und andere Dinge über weite Flächen. So sehen die Felder und Wiesen rund um unseren Hundeplatz leider häufig nicht sehr ansehnlich aus.“ Weiter berichtet Frau Mittag: „Das wollen und können wir so nicht hinnehmen. Auch in Corona-Krisenzeiten macht sich der VdH für eine saubere Umwelt stark. Im Rahmen der jährlichen Aktion ,Sauberer Wald und Flur‘ der Gemeinde Alsbach-Hähnlein fanden sich kleine Teams unserer Jugendgruppe zusammen und gingen auf ,Mülljagd‘. Unter Beachtung der Corona-Auflagen sammelten die fleißigen Hände neben Plastikmüll auch kuriose Stück wie beispielsweise einen BH ein.“

Selbst die Jüngsten packten beim Mülleinsammeln mit an. © VdH

Der Verein der Hundefreunde Zwingenberg, Alsbach und Umgebung bedankt sich bei seinen Mitstreitern für die tatkräftige Hilfe, durch die das Vereinsgelände auf dem Reutershügel und die Umgebung nun wieder einladend aussehen.

Katharina Mittag abschließend: „Wir hoffen nun, dass wir bald den Corona-bedingt auf Eis gelegten Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können.“ red