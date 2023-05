Handwerker stürzt in Zwingenberger Weinberg vom Baugerüst

bzw_Einsatz_2023_05_05 Zwingenberg. Auf der Baustelle des Zwingenberger Weingartenhauses am Luciberg – einem Projekt im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Bergsträßer Reben- und Blütenhang – ist am späten Freitagnachmittag ein Handwerker bei Dachdeckerarbeiten verunglückt beziehungsweise vom Gerüst gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen, berichtet stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher. Der Patient wurde nach der Erstversorgung in den Weinbergen mit dem Hubschrauber ins Klinikum Mannheim geflogen. Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehren Zwingenberg und Rodau, das First-Responder-Team des DRK Zwingenberg sowie weitere Einsatzkräfte des örtlichen Roten Kreuzes, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas. red/Bild: Karl-Heinz Zecher/FFW Zwingenberg

© Karl-Heinz Zecher / FFW Zwingenb