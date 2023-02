Zwingenberg. Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße bietet neue Wirbelsäulengymnastikkurse im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg an. Die Kurse finden montags, von 16.30 bis 17.30 Uhr beziehungsweise von 17.45 bis 18.45 Uhr statt; der Auftakt erfolgt am 6. Februar. Mitzubringen sind Gymnastikmatten oder Decken. Informationen und Anmeldungen gibt es bei der Kvhs Bergstraße unter der Telefonnummer 06251/17296-15 oder auf der Webseite: www.kvhs-bergstrasse.de red

