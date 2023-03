Rodau. Die Sonnenkinder-Elternintiative und die DLRG Bensheim erhielten in diesem Jahr den Erlös aus dem Frühjahrslauf rund um den Bensheimer Badesee. Die Summe in Höhe von 1658 Euro wurde auf dem Begegnungshof der Sonnenkinder in Rodau übergeben. Bild: red

