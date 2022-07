Nach zwei Jahren „Corona-Pause“ findet in diesem Jahr endlich wieder der traditionelle Flohmarkt in der Zwingenberger Altstadt statt. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt, ist der Markt am 16. Juli, Samstag, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr allen Personen zugänglich, die gebrauchte Waren verkaufen wollen. Hiervon ausgenommen sind jedoch gewerbliche Händler.

„Wein im ...