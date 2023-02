Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) in Trägerschaft des Zwingenberger Vereins Pro Kind weist auf ein Kursangebot mit dem Titel „Filzspaß für Groß und Klein – faschingsfarbenfrohe Filzfiguren“ (Kursnummer: FEK 031) hin. Kursleiterin Tanja Polak wendet sich mit diesem Angebot an Kinder ab fünf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen oder an Erwachsene ohne Kind.

Der Kurs findet am 11.

...