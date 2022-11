Die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg rückte am Montag mit sechs Einsatzkräften in zwei Fahrzeugen aus, um unter Leitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas den Rettungsdienst und den Notarzt bei der medizinischen Versorgung einer Person zu unterstützen. In einem Anwesen an der Rodauer Straße war eine Person gestürzt und konnte die Wohnungstür nicht mehr selbstständig öffnen, berichtet

...