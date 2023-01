Familienzentrum Zwingenberg bietet Smartphone-Kurs

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) in Trägerschaft des Zwingenberger Vereins Pro Kind weist auf ein Kursangebot mit dem Titel „Smartphone: Kluge Alleskönner“ hin. Der Grundkurs wendet sich an Erwachsene, vor allem der Generation 60 plus, die bereits ein Smartphone besitzen, schreibt das FamizZ in seiner Ankündigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Kursbeschreibung heißt es unter anderem: „Anhand praktischer Beispiele werden folgende Themenbereiche vermittelt: Grundlegende Bedienung und wichtige Einstellungen, Kontakte erstellen und Adressbuch anlegen, Internetzugang per WLAN und mobilen Daten, Fotos und Videos aufnehmen, Fotogalerie, Fotos versenden, Emails auf dem Smartphone empfangen, Sprachsteuerung und Sicherheitseinstellungen.“ Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Vier Doppelstunden

Geleitet wird der Grundkurs von Alexandra Becker. Die Gebühr für den insgesamt achtstündigen Unterricht beträgt 79 Euro, für Materialien fallen zusätzlich 5 Euro an.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Familienzentrum Verwöhntag für Kinder und Eltern in Zwingenberg Mehr erfahren Familienzentrum Musik-Kurse für Babys in Bensheim Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kultur Zwingenberger Mobile: Hommage an Udo Jürgens Mehr erfahren

Der Kurs startet am 30. Januar, einem Montag, mit der ersten Doppelstunde. Weitere Termine sind der 6., 13. und 27. Februar. Der Unterricht findet jeweils von 9.30 bis 11.45 Uhr, inklusive einer 15-minütigen Pause, im Vereinsraum des Altes Amtsgerichts (Obertor 1) statt.

Anmeldungen können online auf der Website des Familienzentrums erfolgen. Weitere Informationen gibt es beim Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de. red