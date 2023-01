Musik-Kurse für Babys in Bensheim

Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bietet ab dem 17. Januar wieder Musik-Kurse für Babys, unter der Leitung von Jutta Weis, Singleiterin für heilsames und gesundheitsförderndes Singen und Rhythmikpädagogin, an.

Musik erleben und Musik machen sind Fähigkeiten, die das Neugeborene schon mit auf die Welt bringt. Diese zu erhalten und weiter zu entwickeln, ist Ziel von den Kursen „Musik erleben“. Lieder, Tänze, Fingerspiele, Verse, Bewegungsspiele und erstes Instrumentalspiel sind gemeinsame Aktionen, die Spaß machen und die gerne in den Alltag integriert werden. Die Kurse „Musik erleben“ für Babys von Geburt an bis zu einem Alter von 13 Monaten finden dienstags von 9 bis 9.45 Uhr und 10 bis 10.45 Uhr statt und die Kurse für Babys von 13 bis 18 Monaten finden donnerstags zu den gleichen Uhrzeiten statt. Kosten für zehn Kursstunden betragen 80 Euro sowie 60,50 bei Mitgliedern, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Anmelden können sich die Familien über die Homepage www.familienzentrum-bensheim.de, per Mail an partner@familienzentrum-bensheim.de oder telefonisch unter der 06251/8053110.

Bei Fragen steht das Familienzentrum zur Verfügung. red