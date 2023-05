Ein Vortrag über den Wald in der Heißzeit

Zwingenberg. Für den 10. Mai, Mittwoch, haben der Nabu Seeheim-Jugenheim, das Netzwerk Bergsträßer Wald, die Bürgerinitiative Pro Walderhalt und der BUND Region Frankenstein einen prominenten Redner gewinnen können: Professor Pierre Ibisch wird einen Vortrag halten und anschließend mit dem Publikum diskutieren. Die Veranstaltung mit anschließender Diskussion ist kostenfrei und beginnt um 19 Uhr in der Bürgerhalle Bickenbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Titel „Unser Wald auf dem Weg in die Heißzeit“ wird Ibisch seine Expertise für naturnahes Waldmanagement vorstellen, die er aus 30 Jahren Forschung und seiner Mitwirkung in zahlreichen nationalen und internationalen Expertengremien gewonnen hat, heißt es in einer Pressemitteilung.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Sowohl im Vortrag als auch im anschließenden Austausch soll es vor allem um die Frage gehen: Was lässt sich aus dem aktuellen Stand der Forschung für die Wälder an der Bergstraße ableiten?

Pierre Ibisch gilt als einer der renommiertesten Wissenschaftler rund um die Themen Waldökologie, Biodiversität und Naturschutz, zu denen er bereits über 560 Schriften (mit-)veröffentlicht hat.

Er berät unter anderem den Deutschen Bundestag, das Leitungsgremium der Society for Conservation Biology und die Naturwald-Akademie.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Aktionsbündnis Gefahrenschilder statt Sicherheitsfällungen im Felsbergwald? Mehr erfahren Zwingenberg Waldspaziergang für Senioren Mehr erfahren

Der Biologe und Botaniker ist Professor für Nature Conservation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Direktor des von ihm mitbegründeten Centre for Econics and Ecosystem Management und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Umweltstiftung.

In Bezug auf Waldthemen bezieht er öffentlich Stellung zu Fragen des Umgangs mit waldbrand-, hitze- und dürrebedingten Waldschäden sowie der Anpassung der Waldbewirtschaftung an den Klimawandel.

Im Jahr 2021 haben sich Bürgerinnen und Bürger der Kommunen Alsbach-Hähnlein, Seeheim-Jugenheim, Bickenbach und Zwingenberg im Netzwerk Bergsträßer Wald zusammengeschlossen, um auf lokaler Ebene zum Walderhalt beizutragen. red