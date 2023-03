Rodau. Birgit Heitland, Landtagsabgeordnete der CDU und Kandidatin für die Landtagswahlen im Herbst, war kürzlich zu Gast auf dem Begegnungshof des Vereins „Sonnenkinder Elterninitiative Handicap“ in Rodau. Auf der Suche nach zusätzlichen Geldern hatte sich der Verein an Birgit Heitland, die förderndes Mitglied bei den Sonnenkindern ist, gewandt. Heitland recherchierte und besuchte den Verein mit einer Liste an Fördermöglichkeiten aus Land und Bund. red

