Kinderspielfest der Sonnenkinder in Rodau

Rodau. Der Verein Sonnenkinder – die Elterninitiative Handicap – lädt für den 26. März, Sonntag, zu ihrem nunmehr 9. Kinderspielfest aus Anlass des Welt-Down-Syndrom-Tages ein.

Die Veranstaltung findet im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr auf dem Begegnungshof der Sonnenkinder im Zwingenberger Stadtteil Rodau, Hauptstraße 42, statt. „An diesem Tag wollen wir mit euch feiern und spielen“, heißt es in der Einladung. Nach einer Hof-Olympiade von 10 bis 12 Uhr stehen dann bis 14 Uhr die Spiele-Stationen und eine Hüpfburg für alle Kinder zur Verfügung.

Am Welt-Down-Syndrom-(Triosomie 21)-Tag am 21. März werden seit 2006 weltweit Veranstaltungen durchgeführt. Seit 2012 ist der Welt-Down-Syndrom-Tag von den Vereinten Nationen anerkannt. Die Sonnenkinder feiern diesen Tag immer am darauffolgenden Wochenende.

Der Eintritt zum Spielfest ist frei, Spenden sind willkommen. Eine Anmeldung per E-Mail (info@sonnenkinder-bergstrasse.de) ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. red