Wendet man auf das „Lebensalter“ der Zwingenberger First Responder die Zählung menschlicher Lebensjahre an, dann befindet sich diese Einheit des örtlichen Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sozusagen noch im Kleinkindalter, besucht also die „Krabbelgruppe“ – doch weit gefehlt: Obwohl es die First Responder erst seit zwei Jahren gibt, stand die DRK-Einheit von Anfang an auf beiden Beinen, musste vom

...