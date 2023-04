Ausstellung zum Thema „Wasser – das Element“

Seeheim-Jugenheim. Der Künstlerkreis Seeheim-Jugenheim zeigt eine Ausstellung mit dem Themenschwerpunkt „Wasser – das Element“. Wasser ist die Grundlage allen Lebens ob in Bächen, Flüssen, Seen oder Meeren, ob in Form von Regen, Nebel oder Eis, heißt es in der Ankündigung.

Und weiter: Wasser ist Sinnbild für den Kreislauf des Lebens und ist eine Ressource, die jeder Mensch braucht. Wasser kann jedoch auch eine zerstörerische Kraft entwickeln, wie die Tsunamis und Flutkatastrophen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte gezeigt haben.

Alle diese Facetten gehören zum Thema der Mai-Ausstellung „Wasser – das Element“ und sollen den Blick auf das Element Wasser lenken. Regionale Künstlerinnen und Künstler des Künstlerkreises präsentieren ihre Werke zu diesem Themenschwerpunkt mit unterschiedlichen Techniken.

Die Ausstellung wird am 7. Mai, Sonntag, um 11 Uhr in der Galerie Altes Rathaus Jugenheim (Hauptstraße 14) eröffnet. Gezeigt werden die Werke anschließend bis zum 28. Mai. red