Die Stadtverordnetenversammlung am Dienstagabend sollte eine besondere Sitzung werden, hatte Vorsteherin Christiane Ludwig-Paul angekündigt: Die Zusammenkunft in der Nibelungenhalle sollte eine Festveranstaltung werden. Im Vorfeld habe man sich im Ältestenrat deshalb darauf verständigt, Gästen kein Rederecht einzuräumen und in der Sitzung ausnahmsweise keine Anträge zu stellen, erläuterte sie.

...