Stadtfeste, Lesungen und Konzerte in Lorsch

Lorsch. In Lorsch können die vier Stadtfeste Frühlingsmarkt, Johannisfest, Kerb und Weihnachtsmarkt wieder weitgehend ohne Corona-Auflagen gefeiert werden. Besonders gespannt ist man, wie das Johannisfest ankommt, das nach langer Pause erstmals in veränderter Form organisiert wird: Ohne das gewohnte Festzelt nämlich.

Ergebnis: Die Besucher zeigen sich angetan. Das gilt auch für das angestammte Feuerwerk, das zum Johannisfest beibehalten wird, obwohl manche Kritiker es gleichfalls für nicht mehr zeitgemäß halten. Gute Noten gibt es auch für den Lorscher Weihnachtsmarkt. Zum zweiten Mal werden die blauen Buden dafür am Karolingerplatz statt in der Stadtmitte aufgebaut. Das Gelände an der Klostermauer ist weiträumig, die Atmosphäre unter illuminierten Bäumen besonders stimmungsvoll.

Auch das fünftägige Birkengarten-Festival kommt nach der Pandemie zurück. Das abwechslungsreiche Live-Programm, man darf es ohne Eintritt genießen, begeistert vor allem zahlreiche Familien.

Viele Freunde hat auch die Großveranstaltung „Stadt-Lesen“, bei der das Lorscher Zentrum für einige Sommertage lang in ein Freiluft-Lesezimmer verwandelt wird. Große Bücherregale werden aufgestellt, der Lesestoff lädt rund um die Uhr zum Schmökern ein. Auch Autoren-Lesungen gehören dazu – mit Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich etwa.

Eine weitere Bestseller-Autorin beehrt den Lorscher Leseschwarm. Die Lyrikfreunde schwärmen mit ihren Gedichte-Rezitationen erstmals auch in Nachbarstädte aus. In Weinheim lesen sie gemeinsam mit der berühmten Krimi-Autorin Ingrid Noll.

Für beste Stimmung sorgt auch das Rex-Open Air. Das Bensheimer Musiktheater gastiert mit drei großen Konzerten an der Klostermauer. 2300 Fans feiern etwa die Rammstein-Show. Ob mit Konzerten armenischer Musiker oder beliebten Veranstaltungsreihen wie „Offene Kirche“ in St. Nazarius und den „Konzerten in Kirchen und Klöstern“ gibt es auch 2022 eine Vielzahl an Terminen für Kulturinteressierte.