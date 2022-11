Auch in den Herbstferien gibt es in Lorsch ein Angebot für junge Leute. Diesmal hatte die Kinder- und Jugendförderung unter der Regie von André Pfleger einen mehrtägigen Aufenthalt im Schwarzwald für Zwölf- bis 17-Jährige organisiert. In Bad Peterstal-Griesbach bezogen die Lorscher eine Unterkunft für Selbstversorger.

Zum Programm gehörten mehrere Wanderungen, etwa eine

...