Der Kleintierzuchtverein H73 Lorsch 1902 feiert sein 120-jähriges Vereinsbestehen und lädt alle Interessierten zur Jubiläumslokalschau ein.

Termin ist am kommenden Sonntag, 23. Oktober, von 10 bis 17 Uhr auf dem vereinseigenen Gelände in der Lagerfeldstraße 45 in Lorsch. Insgesamt 80 Tiere, überwiegend Hühner und einige Kaninchen, werden ausgestellt. „Vor allem für Familien mit Kindern

