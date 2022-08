Der Großbrand in Münster (BA berichtete) beschäftigt auch die Feuerwehr in Lorsch. Ein Feuer ist am Samstag auf dem Waldgelände in der Nähe der ehemaligen Munitionsanstalt (Muna) ausgebrochen. Alarmiert wurden zur Brandbekämpfung umgehend auch die Einsatzkräfte aus Lorsch, obwohl die Strecke zum Brandherd nicht unbeträchtlich ist: Münster liegt im Landkreis Darmstadt-Dieburg – und damit etwa

...