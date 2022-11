Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Weihnachtsmarkt Blaues Weihnachtswunder in Lorsch zum zweiten Mal auf der Klosterwiese

Wer weniger Trubel wollte, konnte auf dem Benediktinerplatz die blau angestrahlte Königshalle bewundern, die Christbaum-Allee am Stadthaus und am Samstag in St. Nazarius am Rorate-Gottesdienst in der nur von Kerzenschein erleuchteten Kirche teilnehmen.