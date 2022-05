„Voll und wuselig wie in einem Bienenstock wird es in diesem Jahr endlich wieder beim Lorscher Frühlingsmarkt zugehen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt, die zum Fest am kommenden Wochenende einlädt. Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause verwandelt sich die Innenstadt am 14. und 15. Mai in ein buntes Marktgeschehen. Besucher sind willkommen.

Zum Frühlingsmarkt gehören auch wieder

...