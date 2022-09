Workshop mit Lennart Scheuren beim Lindenfels-Festival

Lindenfels. Im Rahmen des Lindenfels-Festivals wurde in der evangelischen Kirche in Lindenfels ein Workshop mit Festival-Organisator Lennart Scheuren angeboten. Dabei wurde das zeitgenössische Stück „I’m Sitting In A Room“ von Alvin Lucier von den Teilnehmern vorgetragen und die dabei entstandene Aufnahme immer wieder abgespielt und neu aufgezeichnet.

Durch diese technische Bearbeitung werden bestimmte Ton-Frequenzen betont, während andere gedämpft werden. Die Sprache wird durch dieses Verfahren insgesamt unverständlich, so dass man nur noch die Resonanzfrequenzen des Raumes zu hören bekommt. tg/Bild: Gutschalk