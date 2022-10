Nach zweijähriger Pause konnte der Odenwaldklub (OWK) Lindenfels wieder eine Wanderfahrt anbieten. 36 Wanderer und 15 weitere Mitfahrer nahmen daran teil. Die Gruppe bezog Quartier in einem Hotel in der Ortsmitte von Tannheim in Tirol, von wo aus sie an den nächsten drei Tagen in je zwei Gruppen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu erlebnisreichen Wanderungen starteten.

Am

...