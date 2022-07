Daily Friday spielt am Samstag, am Freitag singen die Hutbuben. Dazu pfeifen und trommeln die Männer und Frauen vom Spielmannszug der Winterkäster Feuerwehr. Am Samstagnachmittag wird Fußball gespielt. Der Höhepunkt des Festwochenendes beim Sportverein Winterkasten folgt traditionell am zweiten Sonntag im Juli um 14 Uhr: das Scheeserenne, dieses Jahr wieder in voller Pracht.

Vor zwei

...