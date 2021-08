Kein Burgfest in Lindenfels, aber immerhin ein Feuerwerk

Lindenfels. Auch in diesem Jahr wird wegen der Corona-Pandemie in Lindenfels kein Burg- und Trachtenfest gefeiert. Der Verkehrsverein hatte die Veranstaltung trotz der zurzeit geringen Infektionszahlen Anfang Juli abgesagt. Das Burgfest lebe von Menschenansammlungen beim Festzug und den Feiern auf der Burg. Nur mit einer gewissen Besucherzahl sei es möglich, die Kosten auszugleichen. Dazu gebe es auch unter den gelockerten Auflagen aber keine Möglichkeit, hieß es von den Organisatoren. Immerhin mussten die Lindenfelser in diesem Jahr nicht auf das Feuerwerk auf dem Burgberg am Samstagabend verzichten. Gestern gab es statt des Festzuges durch die Stadt ein kleines Konzert der Trachtenkapelle. Auf Ankündigungen war verzichtet worden, um die Zahl der Besucher im Rahmen zu halten. tm/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1