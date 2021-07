Die Erwartungen übertroffen hat die Entwicklung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Lindenfels. 13 Mitarbeiter zählt die Einrichtung an der Lindenfelser Nibelungenstraße, die vor einem Jahr am neuen Platz eröffnet wurde.

Das war der Anlass für die CDU Lindenfels, um der medizinischen Einrichtung einen Besuch abzustatten. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Udo Pfeil sowie sein

...