Die Vakanz dauerte gerade einmal vier Monate: Nach dem Weggang von Frank Couard, der nur anderthalb Jahre in Reichelsheim war, ist die zweite Pfarrstelle in der Evangelischen Michaelsgemeinde Reichelsheim seit dem 1. Mai wieder besetzt: Mit Charlotte Voß ist eine kleine Familie in das Pfarrhaus eingezogen.

„Wir freuen uns, in Reichelsheim anzukommen und die Menschen kennenzulernen“,

...