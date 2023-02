Fürth hat eine neue Revierleiterin. Es ist die 24-jährige Anabel Heß (BILD: Hessen-Forst) aus Thüringen. Am 31. Dezember ging Fürths Revierförster Jens-Uwe Eder in den Ruhestand. Am 1. Januar trat Heß die Stelle an.

Gleich nach dem Absolvieren ihrer Anwärterprüfung in Wettenberg bei Gießen bei Hessen-Forst ist Heß zwei Monate lang mit Eder durch das riesige Fürther Revier gestreift, hat

