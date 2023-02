Weltgebetstag in Beedenkirchen

Lautertal. Seit über 100 Jahren engagieren sich Frauen weltweit für den Weltgebetstag, der sich jedes Jahr mit der Lebenssituation von Frauen in einem anderen Land beschäftigt. Christliche Frauen versammeln sich in einem Komitee und wählen Texte, Gebete, Lieder aus.

Unter dem Motto „informiert beten – betend handeln“ wird am ersten Freitag im März 24 Stunden lang rund um den Erdball Gottesdienst gefeiert. Die als Zeichen der Solidarität gesammelte Kollekte kommt vor allem Frauen- und Mädchenprojekten weltweit zugute. In diesem Jahr kommt der Gottesdienst-Vorschlag aus Taiwan und steht unter der Überschrift „Glaube bewegt“.

Der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag für Lautertal wird in der evangelischen Kirche in Beedenkirchen gefeiert – und zwar am Freitag, 3. März, ab 18.30 Uhr. Im Anschluss daran laden die Organisatorinnen in die Pfarrscheuer ein zu landestypischen Speisen und Getränken sowie zum zwanglosen Austausch untereinander.

Wer bei dem bunten und fröhlichen Gottesdienst mitwirken möchte, ist zur Teilnahme an den Vorbereitungstreffen in der Pfarrscheuer in Beedenkirchen eingeladen. Heute (Dienstag, 14. Februar), ab 19 Uhr beschäftigt sich das Team mit dem Gottesdienstvorschlag. Außerdem werden die Rollen verteilt.

Bei beiden Treffen werden die noch nicht bekannten Lieder eingeübt sowie Speisen- und Getränke-Ideen ausprobiert.

Ein Treffen am Montag, 27. Februar, in der Kirche dient zum Schmücken des Gottesdienst-Raumes und zur Generalprobe. Die Vorbereitungen beginnen jeweils um 19 Uhr. red